Fietser klaagt over nekpijn 25 augustus 2018

02u42 0

Een 55-jarige fietser is gisterenochtend om 10 uur gewond geraakt na een aanrijding op het kruispunt van de Vaartstraat en de Vrombautstraat in Kaprijke. Een 20-jarige chauffeur reed de fietser aan lage snelheid aan. Die kwam ten val en moest overgebracht worden naar het AZ Alma. Hij klaagde over nekpijn. (WSG)