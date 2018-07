Fietser gewond na plots uitwijkmanoeuvre 05 juli 2018

Een 57-jarige fietser uit Kaprijke is gisterenochtend gewond geraakt toen hij in de Eeklostraat in Kaprijke plots moest uitwijken voor een chauffeur die een parking verliet. De fietser kwam door het manoeuvre ten val. Hij liep verwondingen op aan zijn armen en zijn hoofd. Zijn fiets vloog tegen een boom en raakte ernstig beschadigd. De fietser moest de eerste zorgen krijgen in het AZ Alma en verkeert niet in levensgevaar. De fietser en de 35-jarige Eeklonaar die in de auto zat, legden beiden een negatieve ademtest af. (WSG)