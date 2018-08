Fietsen voor een proper landschap 04 augustus 2018

02u28 0

De Landelijke Gilden organiseren op zondag 5 augustus de MeetjesBand. Het thema van de fietstocht van dit jaar is 'Ik hou het proper!'.





"Als fietsliefhebbers en als organisatoren van een recreatieve fietsmanifestatie stellen we vast dat zwerfvuil een probleem wordt", zegt Eddy Matthys. "Hoewel wij als Vlamingen zowat de beste sorteerders van afval zijn ter wereld, stellen we toch vast dat bermen, paden, wegen, velden en akkers vol liggen met zwerfvuil. Met deze fietstocht gaan we voor een proper parcours."





Starten kan van 10 tot 14 uur in de nieuwe locatie Sock, Molenstraat 78 in Kaprijke. Er wordt gefietst in Kaprijke en Sint-Laureins. Je betaalt 4 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. (JSA)