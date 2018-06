Feestweekend in Gouden Leeuw 22 juni 2018

Café Den Gouden Leeuw in de Voorstraat in Kaprijke gaat van vandaag tot zondag 24 juni voor een muzikaal feestweekend. Vandaag vindt om 21 uur een optreden van Naft plaats, op zaterdag 23 juni Band of Brothers en op zondag 24 juni om 11 uur is er een aperitiefoptreden van Goes en Goeske. Gratis toegang. (JSA)