Extra subsidies voor feesten op het Plein 08 maart 2018

Kaprijke werkt aan een nieuw reglement om extra subsidies uit te delen aan mensen en verenigingen die op het Plein iets willen organiseren. "We gaan daar 2.500 euro extra voor aan de kant leggen", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "Uit een rondvraag bij onze burgers blijkt dat veel mensen vragende partij zijn om meer activiteiten en feesten te organiseren op het Plein en de nabijgelegen Paardenmarkt. Met deze extra subsidie willen we dat een duwtje in de rug geven. We moeten het reglement daarvoor wel nog verder uitwerken." (JSA)