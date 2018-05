Extra sportkampen 15 mei 2018

De sportdienst van Kaprijke pakt tijdens de zomervakantie uit met extra sportkampen. De kinderen van de lagere school kunnen zich niet enkel inschrijven voor de twee gewone omnisportkampen. Voor hen is er ook een avonturensportdag in Adegem, in samenwerking met Survivalrun Meetjesland, en ook een Super Adventure Avonturensportkamp in Durbuy, in samenwerking met de sportdienst van Zomergem. Inschrijven voor alle zomersportkampen kan van woensdag 16 tot en met woensdag 23 mei op www.kaprijke.be. (JSA)