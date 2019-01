Eerste gesprek met nieuwe burgemeester PIETER CLAEYS: “Eindelijk januari: we kunnen eraan beginnen” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joeri Seymortier

04 januari 2019

08u41 0 Kaprijke Pieter Claeys is vanaf nu de nieuwe burgemeester van Kaprijke en meteen ook de jongste burgemeester van het Meetjesland. Hij is amper 33 jaar, maar heeft toch al negen jaar politieke ervaring op zak. De verkiezingen werden zeer nipt gewonnen, met amper zeventig stemmen verschil. "Maar als je in de Kaprijkse geschiedenis duikt, blijkt dat naar Kaprijkse normen nog een ruime overwinning te zijn", knipoogt de jonge burgervader.

Pieter Claeys: "Ik ben blij dat het januari is en dat ik er met de nieuwe ploeg eindelijk kan aan beginnen. Na 14 oktober wil je er als overwinnaar van de verkiezingen invliegen, maar dat kan en mag je niet. Ik heb nooit durven dromen dat ik ooit burgemeester van Kaprijke zou worden. Ik ben als jonge kerel eigenlijk uit idealisme aan politiek begonnen. Mijn ouders waren zelfstandig en hebben nooit iets met politiek te maken gehad. Maar als jongeman van 21 jaar ben ik er door enkele vrienden in gerold. Op mijn 24ste ben ik gemeenteraadslid geworden, omdat er iemand uit de ploeg weggevallen was. En kijk: negen jaar later ben ik burgemeester van de mooie dorpen Kaprijke, Lembeke en Bentille."

Jullie kartel heeft de verkiezingen gewonnen met amper 70 stemmen. De nipste overwinning ooit?

"Dat is niet het geval. Kaprijke heeft een traditie van zeer nipte overwinningen. Het strafste verhaal was dat van de verkiezingen van 1994, toen de oude oppermachtige CVP werd verslaan door het kartel Samen. Dat was toen met een verschil van een twintigtal stemmen. Zes jaar later was het ook maar een overwinning met vijftig stemmen verschil. Dus ons kartel van CD&V, N-VA, Groen en onafhankelijken heeft de verkiezingen met zeventig stemmen verschil gewonnen, maar dat is naar Kaprijkse normen blijkbaar nog een ruime overwinning. We wisten dat het weer spannend zou worden. Op de verkiezingsdag wou ik als advocaat nog wat dossiers instuderen. Maar toen ik de eerste uitslagen zag binnenrollen, ben ik toch vlug naar de sporthal van Lembeke gegaan om met onze ploeg alles te volgen. Als de uitslag er dan is, besef je niet wat er gebeurt. Ik was van de wereld en heb echt een paar dagen in een bubbel geleefd. Zoiets valt niet te beschrijven."

Je bent 33 jaar en de jongste burgemeester van het Meetjesland. Een voordeel?

"Ik ben altijd en overal al de jongste geweest. Toen ik in de gemeenteraad kwam, was ik de jongste. Toen ik in de advocatuur kwam, was ik ook bij de jongsten van de balie. En nu ben ik de jongste burgemeester van het Meetjesland. Dat motiveert mij dubbel om er helemaal voor te gaan. Het is altijd al goed gekomen, dus ik ben er zeker van dat het als burgemeester ook wel goed zal komen. Samen met de nieuwe ploeg gaan we proberen een goed beleid te voeren."

Welk soort burgemeester wil je zijn?

"Ik wil mij nu echt concentreren op het burgemeesterschap en zal mijn werk als advocaat noodgedwongen wat moeten afbouwen. Helemaal stoppen met pleiten wil ik zeker niet doen. Gewoon omdat ik dat zeer graag doe en ook omdat politiek een heel onzeker bestaan is. Misschien heb ik dat werk binnen zes jaar wel weer broodnodig. Ik wil veel meer bij de burger zijn en intens tussen de mensen te leven. Als burgemeester is de kloof met de burger wel een pak kleiner. De mensen herkennen je overal en komen spontaan met vragen en opmerkingen naar je toe. Dat is helemaal anders dan wanneer je gewoon gemeenteraadslid bent."

Hoe ga je de balans met je privé proberen in evenwicht te houden?

"De balans tussen werk en privé stond nu al regelmatig zwaar onder druk en dat zal wellicht niet verbeteren. Mijn vriendin Lies en ik hebben goede gesprekken gehad. We beseffen dat er soms weinig tijd zal zijn voor elkaar. Gelukkig werken we allebei in Lembeke en kunnen we 's morgens en 's middags al samen eten. Maar ik heb in de campagne gezien dat mijn vriendin volledig achter mij staat en mij steunt. Dat komt zeker goed."

Kaprijke is een klein dorp met 6.500 inwoners. Kan je hier wel veel veranderen?

"Wij willen ons inzetten voor een eerlijke politiek. De correcte lijn volgen en gelijk handelen voor iedereen. Ook burgerparticipatie is belangrijk. Daarom zullen we ook een vragenuurtje inlassen op de gemeenteraad. Dat zijn al twee belangrijke zaken om het verschil te maken met het vorige beleid. In het beleidsplan zullen we onze accenten leggen en budgettaire verschuivingen doorvoeren. Maar het eerste jaar alles omgooien zullen we natuurlijk ook niet doen. Ik kijk ernaar uit om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Ik wil mij volledig smijten.”