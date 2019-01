Een dak, een schoorsteen en een tuinhuis: brandweer krijgt drie oproepen in één uur Jeroen Desmecht

23 januari 2019

23u23 0 Kaprijke Het was een drukke avondshift voor de teams van Brandweerzone Meetjesland: zo moest het korps van Kaprijke uitrukken naar Bardelare in Lembeke, waar een overslaande schoorsteenbrand een woning in lichterlaaie zette. Tegelijkertijd ging ook op de kazerne in Aalter de telefoon tweemaal over. Het zou in alle drie de gevallen om accidentele branden gaan.

De brand in Lembeke ontstond rond 20.10 uur in de schoorsteen van een woning in Bardelare. “Het vuur sloeg over naar het dak, waardoor het rechtergedeelte van de woning al snel in lichterlaaie stond”, weet Patrick Goossens van het korps in Kaprijke. “De bewoners geraakten op tijd uit hun woning, er zijn dus geen gewonden. Het hondje zat wel nog even vast in de brand, maar werd iets later door ons team in veiligheid gebracht. Ook de viervoeter verkeert nu in goede gezondheid.”

Door de brand is het rechterdeel van de woning compleet vernield, waardoor het huis tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie.

Schoorsteen

Ook voor het korps in Aalter was het woensdagavond even alle hens aan dek. “Rond 19.50 uur kregen we te horen dat een tuinhuis in de Edward Cornynstraat in Lotenhulle vuur had gevat. Omdat we nog niet goed wisten hoe ernstig de brand was, zijn we met twee bluswagens naar daar gereden”, klinkt het bij de brandweer van Aalter. “Nog geen tien minuten later kregen we een melding van een schoorsteenbrand in Rostynedreef.”

Het tuinhuis brandde volledig uit. De oorzaak is momenteel nog niet bekend, maar de brandweer vermoed geen kwaad opzet. Bij de brand geraakte niemand gewond.

Bij de schoorsteenbrand in Aalter kostte het de brandweer in het begin heel wat moeite om tot bij de schoorsteen te geraken, doordat enkele bomen in de weg stonden. “Het was wat zoeken om met de ladder tot aan de schoorsteen te geraken, maar alles is uiteindelijk vlot verlopen. Bij zo’n brand heb je altijd een kans dat de vlam overslaat op het dak. Dat was in Aalter gelukkig niet het geval”, klinkt het bij de brandweer. De bewoners geraakten veilig uit hun woning. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling, maar de materiële schade is beperkt.

Twee bluswagens

Brandweerpost Aalter benadrukt na afloop opgelucht te zijn dat ze twee bluswagens ter beschikking hebben. “Twee branden zo kort na elkaar, dat komt niet elke dag voor. Maar als het dan toch gebeurt, is het belangrijk dat we goed voorbereid zijn. We hebben twee bluswagens op de kazerne en die waren nu wel broodnodig.”