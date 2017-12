Dubbel ongeval op zelfde gladde plek 02u30 0

Twee wagens zijn woensdagavond op korte tijd van de baan gegaan op dezelfde plaats langs de E34 in Kaprijke in de richting van Antwerpen. Eerst verloor een 22-jarige vrouw uit Brugge rond 20.15 uur de controle over het stuur van haar Renault Mégane, waardoor ze tegen de vangrail tot stilstand kwam. De vrouw liep net als haar 20-jarige vriend uit Evergem en haar 20-jarige zus uit Brugge lichte verwondingen op. Ze werden naar het AZ Alma in Eeklo gebracht. Kort nadien ging een 30-jarige Lummenaar van de baan op exact dezelfde plaats. Zijn Chevrolet belandde in de gracht. De man bleef ongedeerd. Op het moment van beide ongevallen was de expresweg gevaarlijk glad door het water op de rijbaan en de ijzelvorming. (JEW)