Dorp zoekt jobstudenten

De gemeente en het OCMW van Kaprijke gaan op zoek naar heel wat jobstudenten voor de komende zomermaanden. Het gaat alles samen twintig jongeren voor hulp in de kinderopvang, bij de technische dienst en in het woonzorgcentrum De Boomgaard. Geïnteresseerde werkstudenten kunnen zich kandidaat stellen tot en met donderdag 25 januari. Dit kan via het online inschrijvingsformulier op www.kaprijke.be. (JSA)