Dorp zoekt ICT-deskundige 09 mei 2018

Kaprijke zoekt een nieuwe ICT-deskundige voor het gemeentebestuur en het OCMW, maar die is moeilijk te vinden. De periode voor het indienen van kandidaturen werd recent verlengd tot en met dinsdag 15 mei. Alle info over de functie is na te lezen op www.kaprijke.be/ict-deskundige. Geïnteresseerde kandidaten kunnen er online het sollicitatieformulier invullen. (JSA)