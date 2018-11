Dorp krijgt zondag vijfde vredesboom (en herdenkt de oorlogsslachtoffers) Joeri Seymortier

08 november 2018

11u25 0 Kaprijke Kaprijke plant op zondag 11 november om 13 uur de vijfde vredesboom in de gemeente.

“Er komt een winterlinde op de site van het SOCK”, zegt schepen Stijn Coppejans (SamenPlus). “In Kaprijke en Lembeke staan er al vier andere herdenkingsbomen. De vijfde boom is niet alleen een aandenken aan de ‘Groote Oorlog’, NSB Kaprijke-Lembeke hoopt dat de herdenkingsboom aan het SOCK ook een meer actieve rol kan vervullen. De boom moet schaduw en verkoeling brengen aan de kinderen tijdens de jaarlijkse speelpleinwerking in de zomer. Zo kunnen we verleden, heden en toekomst op een mooie manier met elkaar verbinden.”

Op zondag 11 november zijn er ook twee stoeten in Kaprijke. De eerste stoet start om 8.15 uur aan woonzorgcentrum De Boomgaard in de Kerkakkerstraat 2 in Lembeke. Er is een plechtigheid en dodenherdenking aan het monument, en aansluitend een korte receptie. Om 10.20 uur start de tweede stoet in Kaprijke, aan café den Gouden Leeuw in de Voorstraat 10a. Er is een eredienst in de kerk, gevolgd door verschillende herdenkingsmomenten. Tenslotte is er een receptie in Galerie Stadhuis.