Dieven die voor 103.500 euro aan fietsen stalen bij Cycloon gevat 12 april 2018

02u55 0 Kaprijke De inbrekers , die eind januari voor 103.500 euro fietsen stalen bij fietshandelaar Cycloon uit Kaprijke, en de heler zijn opgepakt. De Roemeens-Moldavische bende zat achter inbraken in fietsenwinkels in heel België.

Begin dit jaar werd een dievenbende opgepakt die gelinkt kon worden aan verschillende inbraken in fietsenwinkels. Daarbij zit ook de winkel van fietsenhandelaar Cycloon aan het Plein in Kaprijke. Vijf personen werden toen opgepakt bij huiszoekingen. Drie van hen werden door de onderzoeksrechter aangehouden.





56 racefietsen

Begin deze maand kwam ook de uitbater van een fietsenwinkel in de Roemeense stad Piatra Neamt naar boven in het onderzoek. Hij verkocht de in België gestolen fietsen. Ook hij werd gearresteerd. Bij de heler werden 56 in België gestolen racefietsen teruggevonden, waaronder een aantal die uit Cycloon verdwenen. Het is niet duidelijk hoeveel van de 23 gestolen fietsen er nu teruggevonden zijn.





De gestolen fietsen worden nu teruggevorderd naar België. Of dat betekent dat de uitbaters van Cycloon hun fietsen terugkrijgen, weten ze nog niet. "We wachten voorlopig nog af", zeggen de uitbaters. "We hadden wel al via via gehoord dat de daders opgepakt waren, maar van de politie hebben we daarover nog niets vernomen."





Intussen werden in het onderzoek ook een Moldaviër gearresteerd en een buschauffeur die de fietsen naar Roemenië transporteerde. De Federale Gerechtelijke Politie hoopt dat hiermee een einde komt aan de inbraken in fietsenwinkels in ons land. (WSG)