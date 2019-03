Dieren in huis? Laat dat weten met een sticker Joeri Seymortier

27 maart 2019

09u27 0 Kaprijke Inwoners van Kaprijke kunnen vanaf nu een gratis huisdiersticker afhalen bij het gemeentebestuur.

De huisdiersticker is informatief bedoeld voor hulpdiensten. “Voor de hulpdiensten is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel personen er in een woning aanwezig zijn, maar is het ook nuttig om te weten of en hoeveel huisdieren er wonen”, zegt schepen Frerderik Versluys van het Kartel. “Elk jaar worden heel wat huisdieren het slachtoffer van een woningbrand, een CO²- vergiftiging of wateroverlast. Vaak omdat de hulpdiensten onvoldoende zicht hebben op het aantal huisdieren aanwezig in de woning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde daarom een uniforme huisdiersticker, die je goed zichtbaar op je venster kan kleven. Zo laat je in één oogopslag weten hoeveel en welke dieren aanwezig zijn in de woning.”

Wie graag zo’n huisdiersticker aan het raam hangt, kan de gratis sticker komen afhalen in het administratief centrum op het Veld 1 in Kaprijke, en in het OCMW-gebouw op Lembeke-Dorp 43 in Lembeke.