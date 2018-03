Denk mee over toekomst kloosterkapel 13 maart 2018

De gemeente Kaprijke laat de inwoners meedenken over de toekomst van de kloosterkapel aan het oude rusthuis van Lembeke.





Deze week zijn er enkele inspiratiedagen. "De kloosterkapel van Lembeke krijgt de komende jaren een grondige renovatie en een nieuwe bestemming, zodat inwoners en verenigingen er terecht kunnen voor activiteiten", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "Wat de precieze invulling zal zijn, laten we graag over aan de inwoners van de gemeente. Zij kunnen tijdens drie inspiratiedagen hun zegje komen doen over de toekomst van de kloosterkapel", aldus schepen De Waele.





Subsidie van 90.750 euro

De gemeente Kaprijke krijgt van de provincie een subsidie van 90.750 euro op een totaal projectbedrag van 275.000 euro, voor de renovatie van de kapel.





De inspiratiedagen vinden plaats op dinsdag 13 maart van 19 tot 22 uur, op woensdag 14 maart tussen 14 en 17 uur en op zondag 18 maart tussen 10 en 13 uur. Je kan langs gaan met je ideeën. Er is altijd iemand van de cultuurraad aanwezig. Kan je niet aanwezig zijn op een van de inspiratiedagen, dan kan je je ideeën ook altijd verzenden naar levenengenieten@kaprijke.be.





