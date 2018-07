Den Gouden Leeuw steunt vzw Kruiskenshoeve 18 juli 2018

Café Den Gouden Leeuw in Kaprijke kreeg het bezoek van ex-renner Nico Mattan. Hij kwam de winnaars van de Kwaremont-pronostiek huldigen. De eerste prijs was een Kwaremont-koersfiets en die gaat naar Peter Bartels. De magnumfles bier is voor Hilde Claeyssens en de koerstrui gaat naar Friso Vercruysse.





De pronostiek was er ook voor het goede doel. Robert Accoe van vzw De Kruiskenshoeve in Sint-Laureins kreeg een cheque van 900 euro overhandigd.











(JSA)