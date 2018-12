Den Gouden Leeuw speelt zondag ‘De warmste Playlist’ Joeri Seymortier

13 december 2018

09u56 0 Kaprijke Café Den Gouden Leeuw in Kaprijke houdt op zondag 16 december een actie voor De Warmste Week en speelt ‘De warmste Playlist’.

Zondag van 10 tot 22 uur hoor je in het café alleen maar muziek die gekozen werd door de klanten, en die daar dan ook een centje voor over hebben voor het goede doel. “Onze klanten konden de voorbije weken hun favoriete liedjes kopen voor 1 euro per stuk”, zeggen Stefanie en Joris. “Met deze 200 nummers stellen wij ‘De warmste Playlist’ samen. We steunen dit jaar de ALS-liga en daar is een goede reden voor. Mijn Tante Mie heeft twee jaar geleden de strijd tegen die ziekte verloren. Kom zondag dus zeker eens luisteren naar onze warme muziek.”

Je vindt Den Gouden Leeuw in de Voorstraat 10a in Kaprijke.