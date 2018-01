Deel kerkhof wordt ontruimd 29 januari 2018

02u35 0

Kaprijke zal dit jaar een deel van het kerkhof van deelgemeente Lembeke ontruimen. Er wordt 15.000 euro voorzien voor het werk.





"Het is best een groot werk, dus we zullen dit in verschillende fasen aanpakken", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "Het gaat om het weghalen van oude graven. Dat zijn graven waarvan de concessie ondertussen vervallen is. De nabestaanden hebben de kans gekregen om die concessies te verlengen, maar gaan daar niet op in. Dus moeten die oude graven weggehaald worden." (JSA)