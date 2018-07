De Nele wordt na 40 jaar Barbos 28 juli 2018

De Nele uit Lembeke is omgetoverd tot de nieuwe horecazaak Barbos. Je vindt de zaak in de Ledestraat 66, aan de rand van de Lembeekse bossen.





Zaakvoerders Charlotte Vermeire en Bart de Koster hebben twee zomers lang De Nele uitgebaat, en maken daar nu het nieuwe Barbos van. "We kiezen bewust voor een eenvoudige, maar toegankelijke menukaart waar streekgebonden producten en lokale partners centraal staan", zeggen Bart en Charlotte. "De befaamde pannenkoeken van De Nele hebben we behouden. We hebben hier een grote speeltuin en heten gezinnen met kinderen meer dan welkom. In het najaar breidt Barbos uit met een B&B met vier gastenkamers. Buiten de zomer gaan we ook evenementen organiseren."





(JSA)