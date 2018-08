Cycloon krijgt 3 van de 25 gestolen fietsen terug 11 augustus 2018

02u29 0

Drie van de vijfentwintig fietsen die in januari gestolen werden bij fietsenhandelaar Cycloon in Kaprijke, komen terug naar de eigenaars.





De Roemeens-Moldavische dievenbende die de fietsen had gestolen, is in het voorjaar opgerold. Een aantal fietsen zijn gerecupereerd en kunnen nu teruggebracht worden naar hun rechtmatige eigenaars. Daaronder zitten ook drie fietsen die bij Cycloon gestolen werden. "We hadden gehoopt dat ze allemaal teruggevonden zouden worden, maar we zijn ervan overtuigd dat het gerecht kosten noch moeite spaart om de fietsen te vinden", zeggen de eigenaars. In welke staat de fietsen zijn, is nog niet duidelijk. "Dat zullen we samen met onze verzekering moeten bekijken", klinkt het. "Het is nog niet duidelijk of de fietsen nog verkocht kunnen worden." (WSG)





Meer over Kaprijke