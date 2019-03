Chiplezer helpt gemeente baasjes van gevonden katten en honden opsporen Joeri Seymortier

02 maart 2019

10u56 0 Kaprijke Kaprijke haalt een chiplezer in huis, waarmee gevonden katten en honden geïdentificeerd kunnen worden.

De gemeente Kaprijke wil een belangrijke rol spelen in het terugvinden van de eigenaar van een verloren gelopen dier. “Dankzij het verplicht chippen kunnen de gegevens van de eigenaars van een kat of hond snel teruggevonden worden”, zegt schepen Frederik Versluys van het kartel. “Ook bij teruggevonden dode huisdieren is het belangrijk voor de eigenaars om niet in het ongewisse te blijven, en te weten wat er met hun huisdier is gebeurd. Daarom stelt de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid voor elke gemeente een gratis chiplezer ter beschikking. We willen dit apparaat graag inzetten voor het gemeentelijk zwerfkattenbeleid.”