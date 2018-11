Chauffeur zwalpt over E34 met 1,8 promille: “Wat zou u zeggen als zo iemand uw broer of zus doodrijdt?” Sam Ooghe

16 november 2018

14u19 1 Kaprijke Een man uit Wachtebeke riskeert een maandenlang rijverbod en een boete omdat hij op de E34 met 1,8 promille betrapt werd achter het stuur. Hij werd eerder al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

De chauffeur werd in juli 2016 al zwalpend opgemerkt op de expresweg. In Kaprijke werd hij tegengehouden en moest hij een ademtest afleggen. Daaruit bleek dat de man 1,8 promille in het bloed had, wat overeen komt met tien pinten.

De man erkende deze ochtend voor de Gentse politierechtbank dat hij zwaar in de fout was gegaan en haalt aan dat hij op het moment van de overtreding door een lastige periode ging, met onder andere een relatiebreuk. Een uitleg die op weinig begrip kon rekenen van de politierechter. “Heeft u broers of zussen? Stel dat iemand met zo veel alcohol in het bloed een van hen doodrijdt en dan zoiets zegt. Wat zou u daarvan vinden?”

Het parket vordert zes maanden rijverbod en 1.600 euro boete. De procureur eist ook dat de man onderzocht wordt om te bekijken of er nog een ander probleem is. Het is namelijk al de vijfde keer dat hij betrapt werd op rijden onder invloed. Normaal spreekt de politierechter meteen een vonnis uit, maar in deze zaak vraagt ze nog even bedenktijd. De minimumstraf is drie maanden rijverbod.