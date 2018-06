Bus naar Popeiland 06 juni 2018

De gemeente Kaprijke legt op woensdag 27 juni een bus in naar Popeiland op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Je moet wel nu al inschrijven. Die dag staan tussen 13 en 19 uur optredens van Ghost Rockers, Stuk, Lil' kleine, DJ Yolotanker, de KetnetBand en Soufiane Eddyani gepland. Bedoeld voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Inschrijven kan bij de jeugddienst via jeugdconsulent@kaprijke.be of op het nummer 09/323.90.11. Deelname kost 9 euro. (JSA)