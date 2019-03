Burgers krijgen inspraak: vragenhalfuurtje en zitmoment burgemeester Joeri Seymortier

12u19 0 Kaprijke De inwoners van Kaprijke en Lembeke krijgen meer inspraak in het beleid. Dat kan op het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad, of op het zitmoment van de burgemeester.

De gemeenteraad heeft een nieuw inspraakreglement goedgekeurd. “De blikvangers van dit nieuwe reglement zijn het vragenhalfuurtje en het zitmoment van de burgemeester”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Je kan vragen stellen aan de raadsleden, of je mening kenbaar maken. Vanaf nu is hiervoor elke maand een halfuur tijd voorzien bij de start van de zittingen om 19.30 uur. Elke spreker komt voor maximaal vijf minuten aan het woord. Een aanvraag indienen kan tot 14 kalenderdagen voor de zitting, via info@kaprijke.be.”

Wie graag de burgemeester apart wil spreken, krijgt hiervoor vanaf nu ook wekelijks de kans. Burgemeester Pieter Claeys organiseert wekelijks een zitmoment, afwisselend in het administratief centrum (Veld 1 in Kaprijke) en het OCMW-gebouw (Lembeke-Dorp 43). Een afspraak maken kan via burgemeester@kaprijke.be of aan de balie van het gemeentehuis.