Burgers doen 200 suggesties (en gemeente luistert) 02u46 0 Foto Seymortier Het schepencollege sprong vier keer op de fiets om naar de opmerkingen van de burger te luisteren. Kaprijke De inwoners van Kaprijke willen vooral een veilig fietspad in de Molenstraat. Dat blijkt na twee jaar fietsbabeluttes waarbij ze 200 suggesties gaven aan het gemeentebestuur. Bijna negentig procent daarvan wordt effectief gerealiseerd.

De voorbije twee jaar heeft het gemeentebestuur van Kaprijke vier zogenaamde fietsbabeluttes georganiseerd. Politici sprongen op de fiets om samen met burgers een fietstocht te maken, en onderweg suggesties en opmerkingen te horen. Gisteren werden de resultaten voorgesteld.





"In totaal kwamen meer dan 200 opmerkingen, werkpunten en suggesties binnen", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "Meer dan de helft ging over mobiliteit, verkeersveiligheid en fietsen. We hebben met het schepencollege elk van die 200 suggesties grondig bestudeerd en besproken. Twintig procent van de suggesties is ondertussen uitgevoerd. Van 39 procent is beslist dat we het gaan doen, en staat het dossier in de startblokken. Dertig procent andere suggesties kreeg groen licht, maar moet nog opgestart worden. Elf procent van de voorstellen werd niet weerhouden."





Bij de uitgevoerde suggesties zit onder andere het vegen van het fietspad Eeklostraat, het plaatsen van speeltoestellen aan het Sock en de heraanleg van het kruispunt van het Plein met de Vaartstraat. "De nood aan een veilig fietspad in de Molenstraat kwam het vaakst terug in de voorstellen en daar gaan we dan ook op in", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "Dat dossier is ondertussen opgestart. Ook het langeafstandsfietspad langs de oude spoorwegbedding zal nog gerealiseerd worden. Het is goed dat burgers op deze manier kunnen deelnemen aan het bestuur. Wij als politici horen op die babeluttes ook wat leeft bij de mensen." (JSA)