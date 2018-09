Burgemeester blijft kopman van Samen 03 september 2018

Burgemeester Filip Gijssels van Kaprijke blijft de lijsttrekker van Samen, en wil zichzelf nog eens zes jaar opvolgen.





In het dorp waren er geruchten dat burgemeester Gijssels zou stoppen met politiek. Maar die worden met de lijstvoorstelling van Samen de kop ingedrukt. Hij is opnieuw lijsttrekker en dus kandidaat-burgemeester. Op twee staat nieuwkomer Cindy Van Hee-Lippens, een landbouwster uit Kaprijke. Drie is voor schepen Marnix Seels en vier voor gemeenteraadsvoorzitter Linde De Man. Onderaan staan de schepenen Alex Ruebens en Wim De Waele als duo lijstduwers. Verder op de lijst: Jürgen Rysselaere, Sylvie Caeckaert, Luc Haverbeke, Hilde Herremans, Hannes Van Parijs, Heidi Caeckaert, Conny De Muynck, Annick De Boes, Geert Van Verdegem, Tieneke De Meulemeester en Inge De Vlaeminck-Wolfcarius. Samen heeft daarmee de vrouwen in de meerderheid.





Samen blijft een samenwerking tussen Open Vld, sp.a en onafhankelijken. De oppositiepartijen CD&V, N-VA, Groen en enkele onafhankelijken verzamelen zich voor het eerst ook op één lijst.





"Onze tegenstander lijkt mij een zeldzame en merkwaardige combinatie", analyseert burgemeester Gijssels. "Ik lees nu dat zij vooral tegen veel dingen zijn. Wij zorgen voor positieve oplossingen", zegt de burgemeester nog. (JSA)