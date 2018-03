Brand in tearoom vermeden 24 maart 2018

02u49 0

In tearoon Ter Burchraeve aan de rand van de Lembeekse bossen is gisterenmiddag een brand vermeden. De brandweer kwam rond 13.30 uur ter plaatse nadat een balk rond de schouw van een houtkachel was beginnen smeulen. De hulpdiensten konden voorkomen dat de brand erger werd. Met uitzondering van wat hinderlijke rook bleef de schade miniem. (WSG)