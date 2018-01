Bouw brandweerkazerne start dit jaar 02u35 0

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Kaprijke start nog dit jaar. De nieuwe kazerne komt achter het Sock in de Molenstraat.





De bouw zal 1,2 miljoen euro kosten. "Wij bouwen de brandweerkazerne zelf en verhuren ze dan aan de Hulpverleningszone Meetjesland", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "We hebben heel wat tijd nodig gehad om de bestemming van de grond aan te passen, om daar een brandweerkazerne te mogen bouwen. De offertes van de architecten zijn intussen binnen. De bouw van de kazerne moet dit jaar nog starten, zodat de vrijwilligers van ons korps tegen eind 2019 hun nieuwe kazerne hebben." (JSA)