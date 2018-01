Bomen langs Paardenmarkt gerooid 02u49 0 Foto Joeri Seymortier De oude bomen aan de Paardenmarkt werden de voorbije dagen geveld.

Het vellen van de bomen op de Paardenmarkt in Kaprijke zorgt voor een kaal zicht. Groen is niet te spreken, maar volgens het gemeentebestuur komen er snel nieuwe bomen.





De voorbije dagen werden heel wat bomen geveld op de Paardenmarkt in Kaprijke. Groen verwijt de gemeente meer bomen te kappen dan weer aan te planten. "Op de Paardenmarkt is het nu al te laat, maar wij houden ons hart vast voor de werken in de Eeklostraat en de d' Alcantaralaan. Zullen daar ook bomen sneuvelen?", vraagt Groen zich af.





Burgemeester Filip Gijssels (Samen) weerlegt de kritiek. "Het rooien van de essen en de zieke kastanjes aan de Paardenmarkt kon niet anders", zegt de burgemeester. "De aanplant van nieuwe bomen is daar voorzien en we krijgen daar zelfs subsidies voor. Het eindresultaat zal mooi en zelfs beter zijn. Voor de werken in de Eeklostraat hebben wij technisch advies gevraagd hoe wij de fietspaden kunnen verbeteren zonder de bomenrij te rooien. Ook voor de rioleringswerken in de d' Alcantaralaan hebben wij technische oplossingen gevraagd voor het behoud van de mooie bomen." (JSA)