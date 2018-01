Bomen aan Paardenmarkt gaan plat 02u39 0 Kaprijke Vandaag, woensdag 10 januari, starten in Kaprijke de voorbereidende werken voor de tweede fase van de dorpskernvernieuwing.

Het gaat om het rooien van bomen, voor de start van de heraanleg van de ventwegen aan de Paardenmarkt. "Vorig najaar werden de nutsleidingen al volledig vernieuwd", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "Vooraleer te starten met de wegen- en rioleringswerken, zal de aannemer eerst een aantal bomen rooien langs de ventwegen. Deze werken staan op woensdag 10 januari gepland. Het gaat om de bomen aan de zuidelijke ventweg van de Paardenmarkt. Dat is het Plein, huisnummers 113 tot 83. Er gaan ook een zestal zieke bomen tegen de grond aan de westelijke ventweg."





Straat dicht

Omdat het rooien van bomen te gevaarlijk is met doorgaand verkeer, wordt de straat vandaag de hele dag afgesloten. Er is een omleiding via het Plein, rotonde, kruispunt met de Vrouwstraat en de Vaartstraat. Voor zwaar vervoer is er in beide rijrichtingen een omleiding via het Plein, Vrouwstraat, Wauterstraat en de Beekstraat. (JSA)