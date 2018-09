Boekenverkoop Paardenmarktfeesten Joeri Seymortier

06 september 2018

09u04 0 Kaprijke De Paardenmarktfeesten van Kaprijke worden gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 september.

Het hele weekend kan je van 10 tot 17 uur terecht op de Paardenmarkt in Kaprijke voor een tweedehands boekenverkoop. De boeken werden de voorbije weken ingezameld, en worden nu verkocht voor het goede doel. Op zaterdag is er ook een kindernamiddag met ‘Bien de Knutseltrien’. Op zondag zijn er koetsritten, barbecue en in de namiddag een trekpaardenwedstrijd. Gratis toegang. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Info: www.paardenmarktkaprijke.be.