BIN-netwerk houdt veiligheidsbeurs 09 maart 2018

03u00 0

De coördinatoren van het regionale BIN-netwerk organiseren in het weekend van 24 en 25 maart een veiligheidsbeurs in en rond de site van het SOCK in Kaprijke.





"Een beurs om de hulpdiensten eens in het licht te zetten, de mensen te informeren en een plek waar je je kan amuseren.", zegt Willy Vanhoucke, hoofdorganisator en BIN-coördinator.





De beurs zal zaterdag feestelijk geopend worden om 14 uur door de Minister van binnenlandse zaken Jan Jambon, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en onze burgemeester Filip Gijssels. Veiligheidsdiensten zullen demonstraties en/of workshops organiseren op en rond de terreinen. Zo komt de brandweer van zone Meetjesland een brand ter plekke blussen. De politie Meetjesland zal ook aanwezig zijn met verschillende demonstraties en een fietspiste. Ook de mascotte voor verkeerveiligheid 'Lala de Koala' brengt een bezoekje. We mogen het bezoek van een sproeiwagen verwachten op zondag en ook zal de federale politie aanwezig zijn met een speurhond. Er zullen helikoptervluchten georganiseerd worden om het Meetjesland te verkennen. Deze kunnen via de website www.veiligheidsbeurs.be geboekt worden aan een uitzonderlijk lage prijs. Elke familie die het evenement bezoekt, zal ook van Lotus, één van de sponsors, een fijn verrassingspakket mee naar huis krijgen", aldus Willy Vanhoucke. De opbrengst van deze beurs gaat integraal naar vzw Pinocchio, een nationale vereniging ten voordele van kinderen met brandwonden en het Rode Kruis Vlaanderen.





(DJG)





Meer over Meetjesland

Willy Vanhoucke