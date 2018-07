Bestuurder gekneld na zwaar ongeval 20 juli 2018

Op het kruispunt van de N49 in Kaprijke is vanochtend rond 11 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee personenwagens zijn op elkaar ingereden.





Vermoedelijk wou één van de wagens, een Skoda Fabia, afslaan richting de N49 en is hij in de flank gegrepen door een BMW. De bestuurder van de Skoda, een 78-jarige man uit Kaprijke, zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd nadien lange tijd achter een scherm verzorgd. In de BMW zat een 32-jarige vrouw en 59-jarige vrouw uit Olen. De drie chauffeurs werden overgebracht naar het AZ Alma. Beide voertuigen moesten ook getakeld worden. (DJG)