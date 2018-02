Bestuur Okra scoort met YMCA 14 februari 2018

Het bestuur van Okra in Lembeke heeft de eerste ledenbijeenkomst van het jaar een creatief tintje gegeven. Het bestuur kroop in de huid van de Village People, en kreeg de zaal plat met hun versie van de YMCA. "Okra Lembeke bestaat sinds november 2002 en we hebben nu 224 leden", zegt Jan Van Tiel. "Elke maand hebben we een ledenbijeenkomst. Het dagelijks bestuur telt zeven mensen, aangevuld door nog eens zeven mensen in het bestuur. We hebben de handen vol."





(JSA)