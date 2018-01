Belasting op leegstand 02u36 0

Kaprijke gaat belastingen heffen op leegstaande woningen. De gemeente doet dat om de verloedering van het straatbeeld tegen te gaan. De jaarlijkse belasting op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden leegstaan, is 1.100 euro. "We doen dat enerzijds om de verwaarlozing en het langdurig leegstaan van woningen en gebouwen tegen te gaan", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "Anderzijds ook om het aantal onbewoonbare woningen tot een minimum te beperken."





Het volledige reglement is te vinden op www.kaprijke.be. (JSA)