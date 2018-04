Beamer in Sock 11 april 2018

Het nieuwe ontmoetingscentrum Sock in Kaprijke heeft nu ook een professionele beamer. Wie de hoge zaal of de volledige polyvalente zaal huurt, kan vanaf nu gebruik maken van deze infrastructuur. Je kan projecteren op een scherm van vier meter breed. "Een presentatie op een infovergadering, een fotoloop tijdens een verjaardagsfeestje of babyborrel, of een filmvoorstelling? Het kan vanaf nu allemaal op professionele wijze en op groot scherm", zegt schepen Wim De Waele. Info: 09/323.90.54. (JSA)