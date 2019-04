Bart en Els uit Kaprijke mogen samen met Foto Vergauwe gratis op huwelijksreis naar Bali Joeri Seymortier

07 april 2019

12u42 0 Kaprijke Fotograaf Gino Vergauwe uit Eeklo trekt in het najaar met enkele trouwkoppels naar Bali voor een unieke fotoreportage. Hij heeft prijzen uitgedeeld.

Elk jaar mag één trouwkoppel gratis mee op huwelijksreis. Het winnend koppel is Bart Van de Poele en Els van de Bossche uit Kaprijke. “Wij trouwen op 13 juli in Kaprijke, maar hebben nu al onze huwelijksreis op zak. Dit kan gewoon niet meer stuk”, reageert het koppel.

Melissa Van Damme en Jellle De Block uit Waarschoot winnen zilver, en krijgen een korting van twee keer 750 euro op de Balireis. Zij trouwen op 20 september in Waarschoot. Sofie Cherlet en Brecht Vanbelle winnen een vermindering van twee keer 500 euro, en trouwen op 8 juni in Beernem. Grietje de Vlaeminck en Gert Braekman uit Watervliet winnen een korting van twee keer 250 euro, en trouwen op 6 juli 2019 in Waarschoot.