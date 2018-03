Aveschoot wordt opgefrist 17 maart 2018

De gemeente Kaprijke zal een deel van Aveschoot in Lembeke opfrissen en vernieuwen. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde en het kruispunt met de d'Alcantaralaan.





"Dat deel van Aveschoot krijgt binnenkort een grondige opfrissing", zegt schepen Wim De Waele (Samen), onder meer bevoegd voor dorpskernvernieuwing. "Er komt een fietspad in rood beton, voetpaden in grijze betonstraatstenen, er komt een langsparkeerstrook in antracieten betonstraatstenen, haakse parkeerplaatsen in grasbetontegels, een nieuw stuk rijweg in asfalt, heel wat groen en een nieuwe bushalte." De werken in Aveschoot zullen een kleine 200.000 euro kosten. (JSA)