Assistentiewoningen worden aangepast 03 maart 2018

Het OCMW van Kaprijke gaat de assistentiewoningen Joker in Lembeke dit jaar deels renoveren. "De assistentiewoningen staan er sinds 2002, dus zijn er wat aanpassingen nodig", zegt OCMW-voorzitter Marnix Seels (Samen). "Er komt een zonnewering voor 35.000 euro, en een armleuning in de gangen en in het sanitair. We gaan ook douchestoelen kopen voor onze bewoners. Er komt wifi en we zullen een nieuw alarmsysteem uitwerken waarbij de bewoners elk een hangertje rond de nek hebben, met een drukknop aan. Nu is het alarmsysteem nog opgebouwd met koordjes aan de muur waaraan moet getrokken worden. Alles samen toch goed voor 100.000 euro aan investeringen." (JSA)