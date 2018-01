Al 28 jaar klinken op nieuwe jaar 02u42 0 Michel Moens De inwoners van Kaprijke kwamen traditiegetrouw samen toosten op het nieuwe jaar. Kaprijke Na 28 jaar was het ook gisteren weer aanschuiven op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en het feestcomité van Kaprijke.

Kaprijke was ooit de 'uitvinder' van de nieuwjaarsrecepties in het Meetjesland en houdt de traditie nu al 28 jaar vol om op de eerste dag van het jaar samen te komen voor Galerie Stadhuis. De weersvoorspellingen waren niet goed, maar het bleef gisterochtend toch droog. Daardoor werd het weer aanschuiven voor wijntjes, jenevers en warme soep.





De fanfare luisterde de receptie op met een streepje muziek.Burgemeester Filip Gijssels wenste zijn inwoners een gelukkig nieuw jaar toe en kroop daarbij zelfs op een tafel om die wensen over te maken. (JSA)