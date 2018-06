Afscheid rond kist in woonkamer SMET-CALSYN OPENT 'UITVAARTHUIS' NAAR AMERIKAANS MODEL JOERI SEYMORTIER

02u34 0 Kaprijke Een uitvaart in de woonkamer waarbij de familie afscheid neemt in salonzetels rond de kist? Het kan in het nieuwe uitvaarthuis dat het team van Thierry Smet opent in de Voorstraat in Kaprijke. Het nieuwe concept gaat helemaal weg van de klassieke funeraria, en gaat voor het vertrouwde thuisgevoel.

Het oude bankgebouw aan de Voorstraat 4 in Kaprijke is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een uitvaarthuis. Als je er binnen stapt, voelt het als een gewoon huis aan. Met een woonkamer, en een gezellig ingericht salon. Thierry Smet en Kristien Depuydt zorgen er samen met Marc Van de Poele en Katrien Calsyn voor de uitvaartbeleving van de toekomst. Het concept komt overgewaaid uit Amerika.





Je komt het uitvaarthuis binnen in de 'woonkamer'. Daar staat een bureau en een grote tafel. "Ideaal om de eerste besprekingen te houden met de familie", zegt Thierry Smet. "De grote tafel kan ook gebruikt worden door de familie om samen te komen en rouwbrieven te schrijven. Door er echt een woonkamer van te maken, proberen we een vertrouwde en huiselijke sfeer te creëren. Je hebt hier echt niet het gevoel dat je in een rouwcentrum zit."





Nieuw concept van uitvaarten

Wie doorstapt, komt in het salon terecht. Een warm ingerichte ruimte, dat perfect een salon uit een herenhuis zou kunnen zijn. "In dat salon kunnen mensen wat bekomen en bijpraten, voor of na de begroeting van een overledene", zegt Smet. "Maar we willen het salon ook gebruiken voor intieme afscheidsplechtigheden. Dan willen we de kist daar plaatsen, en de dichtste familie kan dan rustig plaats nemen in de zetels. Helemaal anders dan de uitvaart waar de mensen allemaal in rijtjes achter mekaar zitten. Hier moet een uitvaart ook niet persé om 10 of 11 uur gebeuren. We hebben ook een nieuw concept van uitvaarten, waarbij de kist in het salon staat, en de mensen bijvoorbeeld uitgenodigd worden om pakweg tussen 14 en 16 uur eens langs te komen om afscheid te nemen. Wie een kwartiertje wil blijven, kan dat. Wil je langer blijven? Ook geen probleem."





Er is ook een begroetingsruimte in het uitvaarthuis. Ook anders dan elders, want er zit zelfs een venster in de begroetingsruimte.





Ook opvallend is de wandkast in de begroetingsruimte. Daar kan de familie foto's en mooie herinneringen aan de overledene een plaats geven. "Mijn familie zit ondertussen vijftig jaar in de uitvaartwereld. In dit uitvaarthuis hebben we alles gebundeld waarvan wij gevoeld hebben dat mensen het in de moeilijkste week van hun leven zo willen", zegt Thierry Smet. "In dit uitvaarthuis stappen we af van alle traditionele paden. Ook al blijft er natuurlijk altijd plaats voor mensen die voor een traditionele uitvaart kiezen."