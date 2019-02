Actrice Leen Persijn brengt zondag theatermonoloog Angélique in Sock Joeri Seymortier

14 februari 2019

10u00 0 Kaprijke Kaprijke zet op zondag 17 februari actrice Leen Persijn op het podium van het Sock in de Molenstraat.

Ze brengt de theatermonoloog Angélique, over een oudere vrouw die de greep op het leven verloren heeft. Ze wordt bijgestaan door Ineke Nijssen, en ingeleid door de auteur Erik Vlaminck. De voorstelling vindt plaats om 15 uur. Er is een gratis koffie of thee voor de voorstelling inbegrepen. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Te koop in de bibliotheken en via www.kaprijke.be/angelique.