4.500 euro aan laptops zorgt voor eerste pittige ruzie tussen politici Joeri Seymortier

21 januari 2019

10u35 0 Kaprijke Het nieuwe schepencollege van Kaprijke heeft nog voor de eedaflegging voor 4.500 euro aan nieuwe laptops gekocht. Niet naar de zin van de oppositie.

De eerste gemeenteraad van Kaprijke dreigt eind deze maand meteen een pittige te worden. De oppositie is boos omdat het nieuwe schepencollege voor elk lid een splinternieuwe laptop heeft besteld, nog voor ze de eed van schepen afgelegd hebben. Een factuur van net geen 4.500 euro waar zwaar over gediscussieerd zal worden. Volgens de oppositie is de aankoop zelfs onwettig, want die werd niet door het oude schepencollege goedgekeurd.

“Wij begrijpen niet goed welke commotie de oppositie hier op gang wil brengen”, reageert de nieuwe burgemeester Pieter Claeys van het kartel. “Het gaat gewoon om een aankoop van laptops, die op verzoek van de gemeentelijke diensten is gebeurd. De laptops zijn en blijven eigendom van de gemeente. De laptops zullen ook enkel voor gemeentelijk werk gebruikt worden. We leven in 2019 en moeten ons werk van burgemeester en schepen toch op een digitale en professionele manier kunnen doen? De oppositie wou opbouwend werken, en dan is het jammer dat dit hun eerste wapenfeit wordt.”