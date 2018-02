24.000 euro voor kunst in straat 17 februari 2018

02u39 0

Kaprijke wil dit jaar fors investeren in een opvallend kunstwerk in het straatbeeld. Er wordt dit jaar 24.000 euro aan de kant gelegd. "Waar het kunstwerk precies moet komen, zijn we nog aan het uitzoeken", zegt schepen Stijn Coppejans (Samen). "Eigenlijk voorzien wij als gemeente elk jaar 6.000 euro voor kunst in de openbare ruimte. Maar we hebben dat geld de voorbije drie jaar niet opgebruikt. Samen met het budget van dit jaar komen we zo aan een spaarpotje van 24.000 euro en daar kan je als gemeente toch al iets moois mee doen", aldus Coppejans. (JSA)