23 dure fietsen gestolen: buit van 103.500 euro
27 januari 2018

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een grote slag geslagen in de fietsenwinkel Cycloon op het Plein in Kaprijke. Ze gingen aan de haal met 23 van de duurste fietsen die de speciaalzaak had. "Vermoedelijk zijn de inbrekers op voorhand de winkel eens komen verkennen."





Fietsenwinkel Cycloon is gespecialiseerd in koersfietsen waarvan de prijs al gauw oploopt tot 3.000 euro, maar de duurste exemplaren kosten gemiddeld 4.500 euro. Net die fietsen werden gestolen. De diefstal van 23 fietsen kost de winkel naar schatting dus zo'n 103.500 euro. De dieven kwamen vermoedelijk op voorhand eens in de winkel kijken waar de kostbaarste fietsen stonden, want ze laadden in sneltempo die exemplaren op in een bestelwagen. Volgens de politie konden ze de winkel betreden via een zolderraam.





Er is gelukkig voor de uitbaters van Cycloon nog hoop dat de fietsen teruggevonden worden. "We voeren samen met de federale politie in de wijde omgeving een zoekactie uit", verduidelijkt commissaris Marino Longueville van de politiezone Meetjesland Centrum. "Omdat het over zo'n grote hoeveelheid fietsen gaat, staat de buit vermoedelijk ergens in de buurt opgeslagen om later opgehaald te worden." De politie lanceerde daarom een oproep. "We vragen iedereen uit te kijken naar de fietsen. Alle informatie mag worden doorgegeven op het nummer 09/377.46.46." (WSG)