19,5 frikandellen in een kwartier tijd naar binnen gewerkt. Smakelijk 03 april 2018

19,5 frikandellen eten in een kwartier tijd. Dat is sinds afgelopen zondag het nieuwe officieuze wereldrecord. "Eigenlijk had ik er nog kunnen eten", zegt de nieuwe recordhouder Joachim Crape (30).





Dat ze bij café Bardot in Lembeke niet om een stunt verlegen zitten, is een publiek geheim en dus hield uitbaatster Sofie Van Verdeghem er afgelopen paasweekend 24 uur café. Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld het 'Belgisch Kampioenschap Frikandellen Eten'. Tientallen frikandellenliefhebbers uit alle hoeken van het land zakten af naar Lembeke. Ook Belgisch kampioen Rik Nauwelaerts, die ooit 15 frikandellen in een kwartier naar binnen werkte. Hij kreeg echter stevige concurrentie. Zo verpulverde Joachim Crape uit Sint-Niklaas zijn Belgisch record door maar liefst 19,5 frikandellen in vijftien minuten tijd op te schrokken. Da's anderhalve frikandel meer dan het amper één jaar oude wereldrecord van Ton Fing uit Dordrecht.





"Eigenlijk kon ik nog verder eten, maar omdat ik wist dat het Belgisch record op 15 stond, ben ik maar gestopt." Een geheim heeft Joachim niet. "Ik eet gewoon supergraag frikandellen. Elke dag als het moet." Van zijn lijn heeft Joachim dan ook geen last. "Ik denk dat ik gewoon een snelle spijsvertering heb", verklapt hij nog.





Of Crape de beste frikandelleneter ter wereld is, blijft de vraag. Zo slaagde de Nederlandse legende Sjonnie Noordeinde er in om 47 frikandellen in een uur tijd soldaat te maken. (KVZ)