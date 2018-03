160.000 euro investeren in fietspaden 03 maart 2018

02u26 0

Kaprijke wil dit jaar extra investeren in fietspaden en veilig fietsen. "Dit jaar staat de heraanleg van het Bentillepad op de agenda. We voorzien daarvoor 150.000 euro", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "We gaan het fietspad ter hoogte van de rotonde Aveschoot ook veiliger maken. Dat zal 160.000 euro kosten. We starten dit jaar ook een studie op voor het fietspad in de Eeklostraat. Daarnaast komen er ook nieuwe fietsenstallingen in de gemeente en komen er aan het Sock en aan de sporthal van Lembeke twee oplaadpunten voor elektrische fietsen." (JSA)