1.000 liter stookolie uit opslagtank brandweer gestolen 02u51 0

Dieven hebben 1.000 liter stookolie gestolen uit een opslagtank van de brandweer in Kaprijke aan de achterkant van de kazerne. Dat is niet zo simpel, want rond de tank staat een omheining van maar liefst 1,80 meter. "Hoe de diefstal is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk", zegt politiewoordvoerder Marino Longeville. "Er is ook geen vermoeden van wie de daders zijn." De politie doet dan ook een oproep naar getuigen. "Je kan toch niet onopgemerkt 1.000 liter stookolie stelen?" Wie tijdens de eindejaarsperiode iets verdachts rond de kazerne gezien heeft, kan de politie inlichten op het nummer 09/376.46.46.





(JEW)