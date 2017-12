"Nog een laagje verf en dan kunnen ze er weer inrijden" NA AUTO TEGEN GEVEL: WOONKAMER WILFRIED (86) BIJNA JAAR LATER OPGEKNAPT WOUTER SPILLEBEEN

02u53 3 Foto Wannes Nimmegeers De 86-jarige Wilfried Creytens kan eindelijk opnieuw in zijn favoriete zetel aan het raam zitten. Kaprijke Bijna een jaar geleden reed een auto de woning van Wilfried Creytens (86) binnen. Zijn zetel kreeg een klap, maar hij raakte als bij wonder niet gewond. Nu, net voor de feestdagen, is de woonkamer eindelijk opgeknapt. "Nog schilderen en behangen, en dan mogen ze er weer inrijden", zegt hij laconiek.

"Ik heb altijd gezegd: ik blijf hier wonen. Ik wil niet weg, ik zal het overwinnen." Wilfried Creytens kan tegenwoordig weer naar het nieuws kijken in zijn goede zetel. Zijn woonkamer werd begin dit jaar volledig vernield toen een Nederlandse bestuurder met zijn auto in het huis op het kruispunt van de Kruiskensstraat en de Moerstraat in Kaprijke belandde. "De buitenkant moet nog geschilderd worden en binnen moeten we nog behangen. Ze hebben tijd gekost, al die karweitjes, maar intussen ben ik hier wel kunnen blijven."





De ravage aan het huis was enorm. De voorgevel was ingestort en de brokstukken hadden alle meubels in de woonkamer vernield. De zware tafel, enkele goede stoelen en de bloempotten van Wilfried werden bedolven onder het steengruis. Een radiator aan de voorzijde van het huis was door de klap naar de andere kant van de kamer geslingerd. Wilfried kwam er als een wonder zonder kleerscheuren van af. De autobestuurder werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar raakte niet zwaargewond.





"Het kon erger geweest zijn", zegt Wilfried nu. "Hij is mooi naast mij gereden. Als hij de muur vol in het midden had geraakt, dan was het anders geweest." Met de hulp van zijn zoon Johan schoot hij in actie om het huis bewoonbaar te houden. "We hebben meteen verschillende aannemers gebeld. Verder heb ik mij er verder niets van aangetrokken. De aannemer heeft alles opgeruimd en wij moesten er niet aan komen. Eigenlijk is alles vrij vlot gegaan."





Wilfried liet zich niet uit zijn huis zetten en wilde er absoluut zelfs de eerste nacht blijven, ook al kreeg hij een aanbod om even bij zijn zonen te logeren. "Ik was nog best op mijn gemak ondanks de omstandigheden. Ik was niet gewond en zo lang mijn gezondheid in orde is, wil ik hier blijven. Ik ben hier blijven slapen. Ik wilde doorbijten, dus dat heb ik gedaan." De radiator in het beschadigde deel van de woonkamer werd afgekoppeld, maar in de rest van het huis werkte die nog. "Zo was het nog te doen."





Jaren geleden reed een bestuurder ook al tegen de schuur van Wilfried, maar toen was er minder schade. Toen heeft hij geleerd dat hij zich best niet te veel moeit met de werken. "Ik heb gezegd tegen de mensen die hier kwamen: 'Je doet maar wat je moet doen, ik trek mij er niets van aan.' Ze hebben van mij geen last gehad. Ik dacht: het is gebeurd, daar kunnen we niet omheen. Ik stelde me erboven. En dat heeft goed gewerkt. Een maand nadien stond er weer een muur en sinds een paar dagen is er weer een plafond. Intussen is het bijna helemaal in orde. Enkel nog schilderen en behangen en dan mogen ze er nog eens inrijden", zegt hij laconiek. Tijdens de feestdagen zal Wilfried een gloednieuwe woonkamer hebben. "Maar ik vier liever op een ander", lacht hij.





Dieet op doktersbevel

Die feestdagen viert Wilfried sober, want hij is op dieet op doktersbevel. Daarvoor gaat hij langs bij een van zijn twee zonen, die hem ook tijdens de herstelling bijstonden. "Ik heb vooral geholpen met het papierwerk", vertelt Johan Creytens. "En ik heb ook de aannemers aangesproken en alles geregeld met de verzekering", zegt Johan. "Dankzij mijn zonen komt het in orde ", beaamt Wilfried. "Zij hebben alles geregeld. Betalen doe ik wel."





Een paar dagen na het ongeval kwam de Nederlandse bestuurder langs om te kijken hoe het met Wilfried ging. "Veel uitleg kon hij er niet aan geven", zucht Johan. "Hij heeft niet te rap gereden, maar het was heel slecht, vuil weer. Hij was verrast dat hij plots aan het einde van de straat was. Op een donkere avond zie je dat niet."





De aanrijder mag dan niet te snel gereden hebben, toch vindt Wilfried dat te veel bestuurders in zijn straat een zware voet hebben.





Kwalijke reputatie

De Moerstraat heeft dan ook een kwalijke reputatie. In 2013 werden Clement Van Hyfte (79) en Jean De Vlieger (73) er nog van het voetpad geschept door een slippende wagen. Ze lieten alle twee het leven. In 2015 overleed een 27-jarige Eeklose kippenboer er nadat hij aan hoge snelheid een gevel ramde.