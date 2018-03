"Mestkar gestolen? Neen, schuld van de maffia" 29 maart 2018

In het doorgaans vredige Kaprijke gebeuren mysterieuze zaken met mestkarren. Althans, als we beklaagde M. D.C. mogen geloven, die zich moest verantwoorden voor diefstal en heling.





De feiten gaan zo'n twee jaar terug, toen een lokale boer zijn kar niet meer terugvond. De politie vond een wel erg gelijkaardige mestkar terug op de erf van M. D.C. De vrouw beweerde er niets mee te maken te hebben, en vertelde verhaal na verhaal aan de politie en de rechtbank. In eerste instantie verklaarde ze dat ze de kar van haar vader gekocht had. Na enkele maanden kwam ze daarop terug, en zou het werktuig ineens, om onverklaarbare redenen, op haar erf gestaan hebben. Voor de rechter zei ze dat er een ongure bende in het spel was. Maffia, dus.





"Mevrouw, ik geloof niet in toverij", sneerde rechter Van Mol. "En ook niet in maffia en drugsdealers die zich bezighouden met mestkarren. Een beetje respect voor de rechtbank, alstublief." Het parket vordert een gevangenisstraf van drie maanden.





(OSG)